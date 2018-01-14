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ЧП, криминал     14.01.2018 11:05

По публикациям о вымогательстве полицейскими скидочных карт кафе проводится проверка

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Теги:  Москва  Кунцево  полиция  вымогательство 

14 января. Mossovetinfo.ru - Московская полиция проводит проверку в связи публикациями в СМИ о том, что  сотрудники полиции в ходе проверки миграционного законодательства «якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе».

«По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе <…> проводится проверка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Обвинение представителей популярной сети кафе в вымогательстве скидочных карт на предъявителя последовали в адрес сотрудников Отдел МВД России по району Кунцево после того, как ими было выявлено и доставлено 19 граждан иностранных государств, работавших в кафе. «Семь граждан доставленные из одного кафе, не поставлены на миграционный учет», - сообщают в полиции.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Кунцево  полиция  вымогательство 

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