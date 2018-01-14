По публикациям о вымогательстве полицейскими скидочных карт кафе проводится проверка

14 января. Mossovetinfo.ru - Московская полиция проводит проверку в связи публикациями в СМИ о том, что сотрудники полиции в ходе проверки миграционного законодательства «якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе».



«По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе <…> проводится проверка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.



Обвинение представителей популярной сети кафе в вымогательстве скидочных карт на предъявителя последовали в адрес сотрудников Отдел МВД России по району Кунцево после того, как ими было выявлено и доставлено 19 граждан иностранных государств, работавших в кафе. «Семь граждан доставленные из одного кафе, не поставлены на миграционный учет», - сообщают в полиции.