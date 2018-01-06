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ЧП, криминал     06.01.2018 04:29

Подозреваемую в краже сумки из кожи питона задержали в центре Москвы

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Теги:  Москва  сумка  кража  кожа питона 

6 января. Mossovetinfo.ru – 47-летняя жительница столицы, подозреваемую в краже сумки из кожи питона, задержана оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Китай-город, сообщает пресс-служба московской полиции.

«В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из магазинов, расположенных в центре Москвы, о краже. Заявитель пояснил, что неизвестный похитил из помещения магазина женскую сумку из кожи питона. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Теги: 
Москва  сумка  кража  кожа питона 

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