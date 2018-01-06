Подозреваемую в краже сумки из кожи питона задержали в центре Москвы

6 января. Mossovetinfo.ru – 47-летняя жительница столицы, подозреваемую в краже сумки из кожи питона, задержана оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Китай-город, сообщает пресс-служба московской полиции.



«В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из магазинов, расположенных в центре Москвы, о краже. Заявитель пояснил, что неизвестный похитил из помещения магазина женскую сумку из кожи питона. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.