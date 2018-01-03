Подозреваемых в попытке взлома терминала оплаты задержали в Чертаново Южное

3 января. Mossovetinfo.ru - Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД по ЮАО, выехавшие по сообщению о попытке взлома терминала оплаты, задержали трех приезжих мужчин в возрасте от 25-ти до 38-ми, подозреваемых в краже из мобильного терминала оплаты путем взлома.

«Установлено, что злоумышленники проникли в открытое помещение перед входом в аптеку, где находился терминал, и попытались его взломать. В этот момент один из них, оставшийся снаружи для наблюдения, заметил приближающийся наряд полиции. Не сумев довести преступный умысел до конца, мужчины попытались скрыться, но были задержаны», - сообщила пресс-служба УВД по ЮАО.



В терминале оплаты находились денежные средства в размере свыше 90 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.