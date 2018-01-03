Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
ЧП, криминал     03.01.2018 18:43

Подозреваемых в попытке взлома терминала оплаты задержали в Чертаново Южное

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  терминал  взлом  задержание 

3 января. Mossovetinfo.ru - Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД по ЮАО, выехавшие по сообщению о попытке взлома терминала оплаты, задержали трех приезжих мужчин в возрасте от 25-ти до 38-ми, подозреваемых в краже из мобильного терминала оплаты путем взлома.
«Установлено, что злоумышленники проникли в открытое помещение перед входом в аптеку, где находился терминал, и попытались его взломать. В этот момент один из них, оставшийся снаружи для наблюдения, заметил приближающийся наряд полиции. Не сумев довести преступный умысел до конца, мужчины попытались скрыться, но были задержаны», - сообщила пресс-служба УВД по ЮАО.

В терминале оплаты находились денежные средства в размере свыше 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
терминал  взлом  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

20:44 Город Посещаемость музеев в Москве за семь лет выросла в 1,5 раза‍

20:20 Город Названа самая популярная еда на фестивале «Путешествие в Рождество»

19:47 Город С 8 января в столичном регионе установятся минусовые температуры - «Фобос»

18:43 ЧП, криминал Подозреваемых в попытке взлома терминала оплаты задержали в Чертаново Южное

17:27 ЧП, криминал Пенсионерка зарезала бывшего мужа во время пьяной ссоры на западе Москвы

Актуальные материалы

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru