Подозреваемый в поджоге квартиры в Тюмени задержан полицией

9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Задержан подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени, сообщили во вторник представители следственных органов. Накануне при пожаре в многоэтажном доме в Тюмени один человек погиб, площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров, всего огнем повреждены 43 квартиры.



Ранее МЧС Тюменской области сообщало, что 08 января в 17 час 41 мин в проезде Ткацкий №6 в г. Тюмени произошло загорание утеплителя с 1 по 7 этаж на площади 500 м.кв. с распространением на кровлю здания. Было эвакуировано 138 человек, спасено 23 человека.