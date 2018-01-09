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ЧП, криминал     09.01.2018 13:04

Подозреваемый в поджоге квартиры в Тюмени задержан полицией

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Теги:  Россия  Тюмень  пожар  МЧС  подозреваемый 

9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Задержан подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени, сообщили во вторник представители следственных органов. Накануне при пожаре в многоэтажном доме в Тюмени один человек погиб, площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров, всего огнем повреждены 43 квартиры.

Ранее МЧС Тюменской области сообщало, что 08 января в 17 час 41 мин в проезде Ткацкий №6 в г. Тюмени произошло загорание утеплителя с 1 по 7 этаж на площади 500 м.кв. с распространением на кровлю здания. Было эвакуировано 138 человек, спасено 23 человека.

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Теги: 
Россия  Тюмень  пожар  МЧС  подозреваемый 

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