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ЧП, криминал     31.12.2017 09:26

Полиция задержала устроившего стрельбу и ранившего двух человек в центре Москвы

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Теги:  стрельба  задержание  полиция 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мужчина, который устроил в субботу стрельбу недалеко от Кремля, был задержан рано утром 31 декабря на 40-м километре Новорижского шоссе. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

26-летний подозреваемый ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, его передали медикам.

Ранее сообщалось, что он ранил 29-летнего мужчину и 23-летнюю девушку в ресторане на Никольской улице. СМИ сообщали, что в ходе конфликта на фоне ревности молодой человек выстрелил в голову бывшей девушке и ее новому парню.

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Теги: 
стрельба  задержание  полиция 

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