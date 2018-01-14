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ЧП, криминал     14.01.2018 14:59

Пожар произошел в общежитии в ТиНАО

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Теги:  ТиНАО  пожар 

Пожар произошел в воскресенье в общежитии в Щербинке (ТиНАО). Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на четвёртом этаже здания по адресу: улица Космонавтов, дом 14. Были эвакуированы 15 человек. Никто не пострадал.

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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  пожар 

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