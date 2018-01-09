Причины гибели на пожаре четырех человек в Сергиев-Посадском районе устанавливают следователи

Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ Следователи в Сергиев-Посадском районе устанавливают причины пожара 4-м этаже многоквартирного дома в результате которого на 5 этаже погибли двое детей и двое взрослых.



«Как установлено следствием, возгорание произошло на 4-м этаже многоквартирного дома, в результате чего четыре человека проживающих на 5-м этаже отравились продуктами горения. Ими оказались 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей 2012 и 2014 года рождения», сообщает ГСУ СК России по Московской области.



Пожар произошел в одном из домов по улице Бероунская.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.