Другие материалы
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ЧП, криминал
09.01.2018, 13:04
Подозреваемый в поджоге квартиры в Тюмени задержан полицией
9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Задержан подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени, сообщили во вторник представители следственных органов. Накануне при пожаре в многоэтажном доме в ...
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ЧП, криминал
09.01.2018, 10:32
Участник ДТП опознан полицией как лишенный прав «гонщик на Гелендвагене»
Москва. 9 января /Mossovetinfo.ru/ Наряд ГИБДД в понедельник, работая по оформлению ДТП на ул. Профсоюзная, опознал одного из участников ДТП, как лишенного ранее прав участника «гонок на Гелендвагене»...
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ЧП, криминал
09.01.2018, 10:22
Причины гибели на пожаре четырех человек в Сергиев-Посадском районе устанавливают следователи
Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ Следователи в Сергиев-Посадском районе устанавливают причины пожара 4-м этаже многоквартирного дома в результате которого на 5 этаже погибли двое детей и двое взросл...