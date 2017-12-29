Пять человек спасли во время тушения пожара на северо-востоке Москвы

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Пять человек спасены во время тушения пожара а в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.



Пожар произошел на балконе жилого дома по адресу: улица Академика Комарова, 20 А.



В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены 5 человек. Также были перемещены 15 человек в безопасную зону. Пожар потушен, пострадавших нет.