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ЧП, криминал
29.12.2017, 22:48
Пять человек спасли во время тушения пожара на северо-востоке Москвы
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Пять человек спасены во время тушения пожара а в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. Пожар произошел на балконе жилого до...
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ЧП, криминал
29.12.2017, 21:40
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы на Ленинградском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. «Около дома ном...
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ЧП, криминал
29.12.2017, 16:12
95 нелегальных мигрантов выявлено в оздоровительном комплексе в Дмитровском районе
29 декабря. Mossovetinfo.ru – 95 нелегальных мигрантов выявлено и привлечено к административной ответственности в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» при прове...