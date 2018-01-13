Ребенок получил ушибы в результате попадания под трамвай на Варшавском шоссе

Перебегавший в неположенном месте пути пешеход спровоцировал ДТП с трамваем на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Мосгортрансе.



ДТП с участием трамвая №47 произошло в субботу днем в районе дома 7 по Варшавскому шоссе. Пешеход получил ушибы.



В пресс-службе ГИБДД сообщили, что дорогу перебегал ребенок.