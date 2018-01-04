Шесть человек пострадали в тяжелом ДТП на Киевском шоссе в Москве

4 января. Mossovetinfo.ru – В тяжелой аварии на Киевском шоссе в ТиНАО пострадало около шести человек, в том числе дети, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Пострадавших эвакуировали два медицинских вертолета.



«Предварительно, в результате ДТП пострадали шесть человек, в числе пострадавших есть дети», - сказал собеседник РИА Новости.



ДТП со столкновением двух легковых автомобилей произошло на 60 км Киевского шоссе между населенными пунктами Рассудово и Киевский.