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ЧП, криминал     12.01.2018 23:25

СК проверяет версию рейдерского захвата фабрики «Меньшевик» в Москве‍

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Теги:  СК РФ  следствие 

Следствие проверяет версию о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» в Москве, где в декабре 2017 года произошла стрельба. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что устроивший стрельбу бывший владелец фабрики Илья Аверьянов пояснил, что группа лиц долгое время пытается незаконно завладеть принадлежащим ему предприятием.

«В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие. В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате принадлежащего ему предприятия», - отметила Иванова.

Утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайской в городе Москве, совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался. Аверьянову удалось скрыться, его задержали только на следующий день.

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Теги: 
СК РФ  следствие 

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