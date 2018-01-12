ЧП, криминал 13.01.2018, 13:10 Спасатели вытащили из воды двух подростков на юге Москвы

Спасали вытащили из двух подростков на лодке из воды на Коломенской набережной. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Рыбаки попали в полынью и не смогли сами выбраться из воды. В результате инц...

ЧП, криминал 13.01.2018, 12:10 Три человека пострадали в ДТП с участием грузовиков на МКАД

Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД. Об этом сообщает ТАСС. Утром в субботу на 34-м километре МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей ...