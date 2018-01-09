Другие материалы
-
ЧП, криминал
10.01.2018, 07:36
Топ-менеджеры СУ-155 освобождены из СИЗО
10 января. Mossovetinfo.ru - Топ-менеджеры СУ-155, одного из крупнейших московских застройщиков, обвиняемые в махинациях при продаже квартир на объектах в Балашихе и Москве, накануне решением Тверског...
-
ЧП, криминал
09.01.2018, 15:10
1,5 килограмма амфетамина изъято в Москве у 25-летнего жителя
Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - 1,5 килограмма амфетамина изъято в Москве у 25-летнего жителя подозреваемого в покушении на сбыт психотропного вещества, - сообщает УНК ГУ МВД России по г. Москве...
-
ЧП, криминал
09.01.2018, 13:58
Часть акватории Москвы-реки в Капотне освобождают от самовольной застройки - прокуратура
Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Незаконно занимаемая РОО «Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» в Капотне часть акватории Москвы-реки должна быть освобождена по решению суда. Межрайонный...