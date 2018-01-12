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ЧП, криминал     13.01.2018 12:10

Три человека пострадали в ДТП с участием грузовиков на МКАД

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Теги:  ДТП  авария 

Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД. Об этом сообщает ТАСС.

Утром в субботу на 34-м километре МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей - двух грузовиков, «Газели» и легкового автомобиля.

Для эвакуации одного из пострадавших был задействован вертолет. Еще дое пострадавших были заблокированы в автомобиле, они госпитализированы.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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