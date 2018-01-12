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ЧП, криминал
13.01.2018, 13:10
Спасатели вытащили из воды двух подростков на юге Москвы
Спасали вытащили из двух подростков на лодке из воды на Коломенской набережной. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Рыбаки попали в полынью и не смогли сами выбраться из воды. В результате инц...
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ЧП, криминал
13.01.2018, 12:10
Три человека пострадали в ДТП с участием грузовиков на МКАД
Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД. Об этом сообщает ТАСС. Утром в субботу на 34-м километре МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей ...
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ЧП, криминал
12.01.2018, 23:25
СК проверяет версию рейдерского захвата фабрики «Меньшевик» в Москве
Следствие проверяет версию о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» в Москве, где в декабре 2017 года произошла стрельба. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванов...