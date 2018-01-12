Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД. Об этом сообщает ТАСС.



Утром в субботу на 34-м километре МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей - двух грузовиков, «Газели» и легкового автомобиля.



Для эвакуации одного из пострадавших был задействован вертолет. Еще дое пострадавших были заблокированы в автомобиле, они госпитализированы.