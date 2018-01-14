У самолета, вылетевшего из Москвы, отказала система навигации. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Самолет вылетел в ночь на 14 января из аэропорта Шереметьево в Тегеран. На высоте более 10 тысяч метров у самолета отказала одна из систем навигации.



Самолет вернулся в аэропорт вылета, людей отправили в Тегеран другим воздушным судном.