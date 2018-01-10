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ЧП, криминал     10.01.2018 23:26

Участник гонок на Gelandewagen вновь арестован на 10 суток - за езду без прав

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10 января. Mossovetinfo.ru - Абдувахоб Маджидов арестован на 10 суток за езду без прав. Черемушкинский районный суд, рассматривая апелляцию адвокатов, признал законным арест Маджидова.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», 8 января участник ДТП был опознан полицией как лишенный прав «гонщик на Гелендвагене» в мае 2016 года с сыном топ-менеджера компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова.



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