В ДТП с участием трех машин на МКАД заживо сгорели два человека

12 января. Mossovetinfo.ru - На пересечении МКАД с Ярославским шоссе в ДТП с участием трех машин погибли (сгорели живьем – ред.) два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Погибшие находились в сгоревшем автомобиле.



«На 23-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля с последующим возгоранием одного из них. По предварительным данным, два человека погибли», сообщили в ГИБДД.

В аварии также есть другие пострадавшие.



По словам очевидцев, сначала столкнулись два автомобиля – «Ока» и «Митсубиси», а в то время, когда водители оформляли ДТП, в машины на большой скорости врезался «Фольксваген». 2 человека, которые находились в «Оке», погибли.