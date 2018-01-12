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ЧП, криминал     12.01.2018 00:42

В ДТП с участием трех машин на МКАД заживо сгорели два человека

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Теги:  Москва  ДТП  авто  пожар  гибель  МКАД 

12 января. Mossovetinfo.ru - На пересечении МКАД с Ярославским шоссе в ДТП с участием трех машин погибли (сгорели живьем – ред.) два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Погибшие находились в сгоревшем автомобиле.

«На 23-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля с последующим возгоранием одного из них. По предварительным данным, два человека погибли», сообщили в ГИБДД.
В аварии также есть другие пострадавшие.

По словам очевидцев, сначала столкнулись два автомобиля – «Ока» и «Митсубиси», а в то время, когда водители оформляли ДТП, в машины на большой скорости врезался «Фольксваген». 2 человека, которые находились в «Оке», погибли.

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Карта места

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Теги: 
Москва  ДТП  авто  пожар  гибель  МКАД 

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