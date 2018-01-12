00:42 ЧП, криминал В ДТП с участием трех машин на МКАД заживо сгорели два человека
23:03 Экология Мусор из Москвы планируют вывозить в другие регионы минуя Подмосковье
22:28 Власть Прокуратура добивается возврата государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10
20:09 В России Путин заявил о желании США видеть Навального в руководстве России
19:09 Город Спектакли на льду с олимпийской чемпионкой Сотниковой пройдут в Москве
12:41 Экология На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы
22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»
11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой