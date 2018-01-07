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ЧП, криминал     08.01.2018 10:29

В ходе тушения пожара на Западе Москвы спасены 10 человек – МЧС

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Теги:  Москва  пожар  Академика Павлова 

Москва, 8 января. /Mossovetinfo.ru/. 10 человек, в том числе хозяин горящей квартиры – инвалид, спасены пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по г. Москве в ходе тушения двухкомнатной квартиры на 11-м этаже, сообщили в МЧС. Хозяин горящей квартиры был передан бригаде скорой помощи для осмотра.

В ходе пожара в жилой многоэтажке по адресу: ул. Академика Павлова в целях безопасности с вышележащих этажей и из соседних квартир были эвакуированы люди.

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Карта места

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Теги: 
Москва  пожар  Академика Павлова 

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