Другие материалы
-
ЧП, криминал
08.01.2018, 13:45
30-летнюю женщину со 100 граммами героина задержали в Новых Черемушках
Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. 30-летнюю подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков со 100 граммами наркотиков задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России ...
-
ЧП, криминал
08.01.2018, 10:29
В ходе тушения пожара на Западе Москвы спасены 10 человек – МЧС
Москва, 8 января. /Mossovetinfo.ru/. 10 человек, в том числе хозяин горящей квартиры – инвалид, спасены пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по г. Москве в ходе тушения...
-
ЧП, криминал
07.01.2018, 17:46
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье на трассе М7 «Волга»
Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Подмосковье на трассе М7 «Волга» в подмосковной Балашихе. «На пятом километре...