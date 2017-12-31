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ЧП, криминал
01.01.2018, 14:17
В Москве 23 человека госпитализированы за сутки с травмами от петард
1 января. Mossovetinfo.ru - В Москве 23 человека госпитализированы за сутки с травмами от петард. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Состояние большинства пострадавших оцени...
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ЧП, криминал
31.12.2017, 16:26
Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на северо-востоке Москвы
31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на северо-востоке столицы. По данным МЧС, пожар произошел по адресу: улица Стартовая, дом 17. На 9-м этаже произошло загор...
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ЧП, криминал
31.12.2017, 09:26
Полиция задержала устроившего стрельбу и ранившего двух человек в центре Москвы
31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мужчина, который устроил в субботу стрельбу недалеко от Кремля, был задержан рано утром 31 декабря на 40-м километре Новорижского шоссе. Об этом сообщается на сайте столи...