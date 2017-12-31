1 января. Mossovetinfo.ru - В Москве 23 человека госпитализированы за сутки с травмами от петард. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы их жизни нет.



Самому младшему из пострадавших 5 лет, самому старшему – 49.