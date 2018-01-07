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ЧП, криминал     07.01.2018 10:04

В общежитии академии Генштаба ВС РФ пожарные спасли шесть человек

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Теги:  Москва  Генштаб  пожар 

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Шесть человек было спасено в рождественскую ночь при тушении пожара в общежитии Военной академии Генерального штаба ВС РФ. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве возгорание произошло в 00.00 мск, «причиной пожара стало замыкание электропроводки».

«7 января 2018 года в 00.00 мск произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ», - сообщает ТАСС.

«По уточненным данным, в ходе тушения пожара спасены шесть человек», - сказал собеседник ТАСС.

Возгорание произошло на пятом этаже общежития по адресу: Новоконюшенный переулок, дом 3.

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Теги: 
Москва  Генштаб  пожар 

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