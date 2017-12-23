В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой в чемодане‍

23 декабря. Mossovetinfo.ru - В московском аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу с ручной гранатой в чемодане. Об этом сообщает издание Daily Mail.



По словам женщины, она купила гранату на одном из московских рынков для того, чтобы показать студентам на уроках истории в лондонской школе. Сотрудники службы безопасности аэропорта изъяли гранату, которая оказалось муляжом. Ее используют военные в учебных целях.