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ЧП, криминал     09.01.2018 09:18

Женщина обстреляла из пневматики автомобили и людей в центре Москвы

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Теги:  пневматика  стрельба  повреждения. полиция 


Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/. По подозрению в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы на ул. Литвина Седого полицейскими задержана 47-летняя владелица автомобиля SsangYong, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«Утром в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Литвина Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», - сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы.

«Осмотр после стрельбы показал, что четыре автомобиля имеют различные повреждения», - сообщили в полиции.

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Теги: 
пневматика  стрельба  повреждения. полиция 

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