ЧП, криминал 09.01.2018, 13:04 Подозреваемый в поджоге квартиры в Тюмени задержан полицией

9 января, /Mossovetinfo.ru/ - Задержан подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени, сообщили во вторник представители следственных органов. Накануне при пожаре в многоэтажном доме в ...