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ЧП, криминал     14.01.2018 12:11

Женщину нашли мертвой в туалете одной из камер в московском СИЗО

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Теги:  смерть  СИЗО  проверка  СК 

В туалете одной камер московского СИЗО-6 7 января было найдено тело 31-летней заключенной. Об этом сообщает АГН «Москва».

По факту смерти следователями проводится проверка. Других подробностей на данный момент нет.

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Теги: 
смерть  СИЗО  проверка  СК 

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