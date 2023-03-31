09:48 Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского, объявлена в розыск МВД
08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы
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08:10 Происшествия Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - Минздрав РФ02 Апреля
20:08 Власть Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года
19:49 Происшествия ТАСС: СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому
19:11 Происшествия Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга
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Военкор Владлен Татарский убит накануне в Санкт-Петербурге
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