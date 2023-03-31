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Лента новостей

03 Апреля

09:48 Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского, объявлена в розыск МВД

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:25 Город (Москва и область) Экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний - Собянин

08:10 Происшествия Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - Минздрав РФ

02 Апреля

20:08 Власть Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года

19:49 Происшествия ТАСС: СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому

19:11 Происшествия Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга

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