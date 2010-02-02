29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря внес изменения в порядок переустройства помещений в жилых домах.
Постановление от 29 декабря 2017 г. N 1104-ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП» - «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах», опубликовано
на официальном сайте мэра Москвы.
Постановление вступает в силу с 14 февраля 2018 г.
Внесенными изменениями Постановление N 508-ПП дополнено пунктом 1.5 в следующей редакции: «1.5. Требования к учетно-технической документации на помещения в многоквартирных домах и жилых домах (приложение 7).».
Также в новых редакциях изложены предыдущие приложения к Постановлению N 508-ПП, определявшие организацию переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Справка ИА «Моссовет»
:
Приложение 7 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 508-ПП Требования к учетно-технической документации на помещения в многоквартирных домах и жилых домах
1. Учетно-техническая документация на жилое помещение в многоквартирном доме и жилом доме
1.1. Учетно-техническая документация на жилое помещение состоит из технического паспорта жилого помещения (квартиры).
1.2. Учетно-техническая документация на жилое помещение должна содержать следующие сведения:
1.2.1. Адрес.
1.2.2. Сведения о здании (строении): год постройки, общий процент износа.
1.2.3. Сведения о здании (сооружении), которые вносятся в случае изготовления технических паспортов жилых помещений (квартир) в домах сложившейся застройки:
1.2.3.1. Этажность.
1.2.3.2. Количество квартир.
1.2.3.3. Функциональное назначение.
1.2.3.4. Шифр проекта.
1.2.3.5. Материал перекрытий.
1.2.3.6. Материал стен.
1.2.3.7. Степень технического обустройства.
1.2.3.8. Общая площадь, всего (кв. м).
1.2.3.9. Площадь застройки (кв. м).
1.2.3.10. Нежилая площадь (кв. м).
1.2.3.11. Площадь жилых помещений (кв. м).
1.2.4. Инвентарный номер дела.
1.2.5. Учетный номер технического паспорта.
1.2.6. Адресный план.
1.2.7. Поэтажный план жилого помещения (квартиры) по состоянию на дату последнего обследования.
1.2.8. Экспликация к поэтажному плану жилого помещения (квартиры)
1.3. Подсчет площадей помещений производится и указывается в экспликации.
1.4. Правовые основания:
2 1.4.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации».
1.4.2. Закон города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 66 «О паспортизации жилых помещений (квартир) в городе Москве».
1.4.3. Постановление Правительства Москвы от 17 марта 2017 г. № 106-1111 «О Порядке организации технического учета в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы».
2. Учетно-техническая документация на нежилое помещение в многоквартирном доме и жилом доме
2.1. Учетно-техническая документация на нежилое помещение состоит из:
2.1.1. Выписки из технического паспорта на здание (строение) со сроком давности не более пяти лет (по Форме 1а).
2.1.2. Справки органа технического учета о состоянии здания со сроком давности не более пяти лет (по Форме 5).
2.1. 3. Поэтажного плана со сроком давности не более пяти лет.
2.1. 4. Экспликации со сроком давности не более пяти лет (по Форме № 22 или Форме № 25).
2.2. Учетно-техническая документация на нежилое помещение должна содержать следующие сведения:
2.2.1. Кадастровый номер.
2.2.2. Условный номер.
2.2.3. Адрес.
2.2.4. Функциональное назначение помещения.
2.2.5. Назначение здания (нежилое здание, жилой дом или многоквартирный дом).
2.2.6. Общая площадь, а также площади лестничных клеток, технического подполья/технического этажа, вентиляционных камер, других помещений.
2.2.7. Год постройки.
2.2.8. Этажность (без учета подземных этажей).
2.2.9. Площадь застройки.
2.2.10. Нежилая площадь.
2.2.11. Объект культурного наследия.
2.2.12. Наименование правообладателя.
2.2.13. Тип помещения: встроенно-пристроенное.
2.2.14. Общая площадь всего без учета балконов, лоджий.
2.2.15. Общая площадь всего с учетом балконов, лоджий.
2.3. Правовое основание - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».