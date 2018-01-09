Документы
09.01.2018 17:43
Опубликована ратифицированная Россией Конвенция о конфискации полученных преступным путём доходов
9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, ратифицированая Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями, вступила в силу для Российской Федерации 1 января 2018 года и опубликована 9 января на официальном портале правовой информации (Номер опубликования: 0001201801090012).
Ранее Госдума приняла закон, которым определён порядок конфискации полученных преступным путём доходов. Соответствующий закон вступил в силу 16 декабря 2017 года. Этот закон необходим в связи с ратификацией Россией Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Документ возлагает на участников соглашения «обязанность обеспечивать сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам». При этом ранее в Уголовно-процессуальном кодексе не было положений, определяющих принудительное исполнение приговора суда иностранного государства в части отчуждения незаконных доходов.
Приложением к Конвенции предусмотрена конфискация средств за следующие виды преступлений:
а) Участие в организованных преступных группах и вымогательство;
b) Терроризм, включая финансирование терроризма;
с) Торговля людьми и незаконный провоз мигрантов;
d) Сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей;
е) Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
f) Незаконный оборот оружия;
g) Незаконный оборот краденных и иных товаров;
h) Коррупция и взяточничество;
i) Мошенничество;
j) Фальшивомонетничество;
k) Производство контрафактной и пиратской продукции;
l) Экологические преступления;
m) Убийство, тяжкие телесные повреждения;
n) Похищение людей, незаконное ограничение свободы и захват
заложников;
o) Разбой или кража;
p) Контрабанда (в том числе связанная с таможенными и акцизными
сборами и налогами);
q) Налоговые преступления (связанные с прямыми и косвенными
налогами);
r) Вымогательство;
s) Подделка документов;
t) Пиратство; и
u) Торговля инсайдерской информацией и манипулирование рынком.