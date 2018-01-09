Опубликована ратифицированная Россией Конвенция о конфискации полученных преступным путём доходов

9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, ратифицированая Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями, вступила в силу для Российской Федерации 1 января 2018 года и опубликована 9 января на официальном портале правовой информации (Номер опубликования: 0001201801090012).



Ранее Госдума приняла закон, которым определён порядок конфискации полученных преступным путём доходов. Соответствующий закон вступил в силу 16 декабря 2017 года. Этот закон необходим в связи с ратификацией Россией Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Документ возлагает на участников соглашения «обязанность обеспечивать сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам». При этом ранее в Уголовно-процессуальном кодексе не было положений, определяющих принудительное исполнение приговора суда иностранного государства в части отчуждения незаконных доходов.



Приложением к Конвенции предусмотрена конфискация средств за следующие виды преступлений:



а) Участие в организованных преступных группах и вымогательство;

b) Терроризм, включая финансирование терроризма;

с) Торговля людьми и незаконный провоз мигрантов;

d) Сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей;

е) Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

f) Незаконный оборот оружия;

g) Незаконный оборот краденных и иных товаров;

h) Коррупция и взяточничество;

i) Мошенничество;

j) Фальшивомонетничество;

k) Производство контрафактной и пиратской продукции;

l) Экологические преступления;

m) Убийство, тяжкие телесные повреждения;

n) Похищение людей, незаконное ограничение свободы и захват

заложников;

o) Разбой или кража;

p) Контрабанда (в том числе связанная с таможенными и акцизными

сборами и налогами);

q) Налоговые преступления (связанные с прямыми и косвенными

налогами);

r) Вымогательство;

s) Подделка документов;

t) Пиратство; и

u) Торговля инсайдерской информацией и манипулирование рынком.