Другие материалы
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Документы
29.12.2017, 23:29
Мэр Москвы внес изменения в порядок переустройства помещений в жилых домах
29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря внес изменения в порядок переустройства помещений в жилых домах. Постановление от 29 декабря 2017 г. N 1104-ПП «0 внесении измен...
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Документы
29.12.2017, 22:36
Путин подписал закон об ужесточении наказаний террористам и пособникам
29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в ...
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Документы
01.07.2017, 20:07
Реновация, документ: № 141-ФЗ от 01.07.2017 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и -
Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о реновации жилого фонда Москвы. Госдума одобрила законопроект 14 июня, Совет Федерации — 28 июня. Документ размещен в этот же день на ...