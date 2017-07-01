Документы 29.12.2017, 23:29 Мэр Москвы внес изменения в порядок переустройства помещений в жилых домах

29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря внес изменения в порядок переустройства помещений в жилых домах. Постановление от 29 декабря 2017 г. N 1104-ПП «0 внесении измен...

Документы 29.12.2017, 22:36 Путин подписал закон об ужесточении наказаний террористам и пособникам

29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в ...