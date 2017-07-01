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Документы     29.12.2017 22:36

Путин подписал закон об ужесточении наказаний террористам и пособникам

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Теги:  Путин  закон  террор  террористы  вербовка  срок 

29 декабря. /Mossovetinfo.ru/.  Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о терроризме.
Документ опубликованном на портале правовой информации

Согласно тексту документа, за финансирование террористической деятельности законом предлагается наказывать преступников лишением свободы на срок от восьми до 20 лет, а также штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо пожизненным лишением свободы. За совершение данных преступлений с использованием служебного положения предусмотрено ужесточение наказания.

Также за склонение, вербовку или вовлечение человека в совершение хотя бы одного из преступлений, связанных с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности или публичным оправданием терроризма, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет, а также штрафа в размере до 500 тысяч рублей.


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Теги: 
Путин  закон  террор  террористы  вербовка  срок 

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