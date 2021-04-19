12 клубов Европы объявили о создании нового турнира — Суперлиги

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Шесть английских, три испанских и три итальянских клуба объявили о создании Суперлиги.



Это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Ювентус» и «Милан».



Турнир будет начинаться в августе. 20 команд поделят на две группы по 10 команд в каждой. Это 15 постоянных участников и 5 команд, которые будут квалифицироваться в турнир, исходя из результатов прошлого сезона. На групповом этапе команды будут играть матчи между собой дома и на выезде. По три лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Еще два участника плей-офф определятся по итогам мини-турнира с участием клубов, занявших 4-5 места.



Начиная с четвертьфинала, клубы будут играть по обычной двухматчевой схеме дома и в гостях. Финал будет проходить в мае на нейтральном поле.



В обмен на свои обязательства клубы-основатели Суперлиги единоразово получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро. В заявлении на сайте Лиги также говорится, что солидарные выплаты «будут существенно выше, чем те, которые генерируются нынешними европейскими соревнованиями, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода обязательств клубов».