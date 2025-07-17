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Другое     19.07.2025 09:34

16 БПЛА уничтожено ночью над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву - Минобороны

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Теги:  БПЛА  беспилотники  украинские  уничтожение  СВО  ПВО  Минобороны  Москва  Московская область 

19 июля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над девятью регионами России, 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
- 24 – над территорией Ростовской области,
- 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву,
- 11 – над территорией Брянской области,
- 10 – над территорией Калужской области,
- 3 – над территорией Курской области,
- по два – над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей,
- 1 – над территорией Краснодарского края», сообщило Минобороны РФ в своем официальном информационном канале в 7:14 мск.

В 8:58 мск Минобороны РФ в своем официальном информационном канале сообщило о том, что «в период с 7.45 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области».

В течении ночи с 17 на 18 июля над регионами Росси было уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. « «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило утром в пятницу 18 июля Минобороны России.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  украинские  уничтожение  СВО  ПВО  Минобороны  Москва  Московская область 

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