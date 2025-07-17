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Другое
19.07.2025, 09:34
16 БПЛА уничтожено ночью над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву - Минобороны
19 июля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 7...
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Другое
18.07.2025, 08:02
Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников, «в том числе три, летевших на Москву» - Минобороны
18 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами П...
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Другое
17.07.2025, 12:05
Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок - Роскачество
17 июля — Mossovetinfo.ru — Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок, - сообщило Роскачество по итогам исследова...