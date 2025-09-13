 
Актуальные темы: переговоры
Другое     01.10.2025 09:24

1 октября в 07:01 мск правительство США приостановило работу

1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

«Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как зашедший в тупик Конгресс не смог принять меры по финансированию для поддержания света – и никто в Капитолии не знает, что будет дальше», - сообщает CNN.

«Хотя республиканцы контролируют Капитолийский холм и Белый дом, им нужно заручиться поддержкой как минимум семи демократов в Сенате, чтобы принять пакет расходов в соответствии с правилами палаты. Однако лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер требует, чтобы любой законопроект о финансировании содержал продление расширенных субсидий по программе Affordable Care Act, а также несколько других пунктов, чтобы заручиться поддержкой своей партии. Руководители Республиканской партии хотят продлить финансирование на семь недель и выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
Поскольку ситуация зашла в тупик, приостановка работы правительства может оказаться не такой, как все предыдущие», также отмечает CNN. .

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

На период приостановки работы госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

Стоимость доллара в среду утром снижается к другим мировым валютам на фоне ожиданий приостановки работы правительства США на более долгий срок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Карта места

