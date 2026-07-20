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56,4% россиян со статусом самозапрета на кредиты имеют активные долговые обязательства - ОКБ

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Теги:  ОКБ  кредиты  долг  самозапрет  Госуслуги 

4 августа — Mossovetinfo.ru — 56,4% россиян со статусом самозапрета на кредиты имеют активные долговые обязательства. Такие данные сообщили ИА МОССОВЕТ в Объединённом Кредитном Бюро (ОКБ). С момента запуска сервиса россияне направили 26,77 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,13 млн заявлений на его снятие. Было отменено 11,7% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 21,66 млн россиян.

В ОКБ отмечают, что среди россиян, воспользовавшихся механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами – их доля составляет 56,4%. 22,5% – заёмщики, чьи долговые обязательства на данный момент полностью погашены. 21,1% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегали к кредитам или займам.

При этом россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,3% всех заявок приходится именно на этот формат.
Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 24% жителей. В Московской области самозапрет установили 16% жителей, в Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 17%, в Ленинградской области – 14%.

В конце июня текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на «Госуслугах», самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

Также в июле Госдума приняла закон, закрепляющий обязанность кредитных и микрофинансовых организаций информировать заемщика о факте заключения с ним договора потребительского кредита (займа) и об условиях такого договора, а также о возможности отказаться от получения кредита в течение "периода охлаждения" с использованием портала «Госуслуги».

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Теги: 
ОКБ  кредиты  долг  самозапрет  Госуслуги 

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