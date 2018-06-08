8 июня. Mossovetinfo.ru – Руководство НХЛ назвало российского хоккеиста Александра Овечкина самым ценным игроком прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли.
Команда «Вашингтон Кэпиталс» капитаном которой является Овечкин, выиграла Кубок Стэнли впервые за 44 года.
Овечкин стал первым русским капитаном команды в истории Кубка Стэнли и вторым российским хоккеистом, которого назвали самым ценным игроком Кубка. Кроме того, он установил еще одно достижение: Овечкин стал лучшим бомбардиром и регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф, что не удавалось ни одному игроку с 1981 года.
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