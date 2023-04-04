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Другое
17.04.2023, 12:54
Американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Twitter - Илон Маск
17 апреля. Mossovetinfo.ru - Власти США имели полный доступ ко всему, что происходило в соцсети Twitter (заблокирован в РФ),...
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Другое
16.04.2023, 16:34
Три последние работающие АЭС в Германии отключили от энергосети в ночь на воскресенье
16 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь с субботы на воскресенье три последние работающие АЭС в Германии — "Изар-2", "Неккарв...
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Другое
04.04.2023, 21:15
Экс-президент США Трамп взят под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена
4 апреля - Mossovetinfo.ru - Экс-президент США Дональд Трамп взят под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена в Н...