Американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Twitter - Илон Маск

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Власти США имели полный доступ ко всему, что происходило в соцсети Twitter (заблокирован в РФ), включая личные переписки пользователей. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.



"То, насколько государственные органы имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, поразило меня. я не знал об этом", — сказал Маск. "Включая личную переписку?", - уточнил Такер Карлсон. "Да", — ответил Илон Маск .