7 октября. Mossovetinfo.ru - Компания Apple во вторник, 13 октября проведет презентацию семейства iPhone 12, сообщение о предстоящей презентации опубликовано на официальном сайте компании.



Ожидается, что на презентации будут представлены смартфоны семейства iPhone 12, которых теперь будет четыре, а также наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.



Ранее, 16 сентября компания Apple провела презентацию «умных» часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также обновленных iPad и iPad Air.