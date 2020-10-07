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Другое     07.10.2020 01:38

Apple официально назвал дату презентации нового семейства iPhone

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Теги:  Apple  iPhone 12  презентация 

7 октября. Mossovetinfo.ru - Компания Apple во вторник, 13 октября проведет презентацию семейства iPhone 12, сообщение о предстоящей презентации опубликовано на официальном сайте компании.

Ожидается, что на презентации будут представлены смартфоны семейства iPhone 12, которых теперь будет четыре, а также наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

Ранее, 16 сентября компания Apple провела презентацию «умных» часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также обновленных iPad и iPad Air.


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Теги: 
Apple  iPhone 12  презентация 

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