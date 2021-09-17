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Другое     17.09.2021 14:54

Apple отключила для пользователей из России функцию «Частный узел»

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Теги:  Apple  ограничения  функции 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Компания Apple без объяснения причин отключила для российских пользователей функцию «Частный узел», работавшую в бета-версиях новых операционных систем iOS 15 и macOS 12 Monterey, сообщает iPhones.ru.

Данная функция позволяла скрыть IP-адрес и шифровать сетевой трафик по аналогии с VPN, то есть обеспечивала конфиденциальность пользователя.

Несмотря на то, что никаких официальных объявлении об отключении функции «Частный узел» не было, пользователи получают сообщение о том, что он недоступен в России из-за «действующих ограничений местного законодательства».

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Теги: 
Apple  ограничения  функции 

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