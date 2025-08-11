23 августа — Mossovetinfo.ru — Немецкие СМИ получили доступ к ордеру на арест гражданина Украины Сергея К., согласно которому, по данным немецких следователей, арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву Северных потоков. Диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток
» и «Северный поток - 2
» не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Об этом сообщает телеканал ARD, а также газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.
Утверждается, что К. входил в экипаж яхты Андромеда, которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах, - сообщил телеканал.
В соответствии с ордером на арест гражданина Украины, арестованный руководил диверсионной группой, состоящей из 7 человек. Предполагаемые диверсанты, как указывает телеканал, заложили на газопроводах взрывные устройства на глубине примерно 70-80 метров.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором подрывов на газопроводах Северный поток в Балтийском море в сентябре 2022 года.
В ордере на арест Сергей К. указан как соучастник, обвиняемый в антиконституционной диверсии, умышленном осуществлении взрыва и разрушении сооружений. Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - Северном потоке 1 и Северном потоке 2 - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
В декабре 2023 года Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», упрекнул европейские страны и США в отказе от рыночных принципов при появлении конкурентов, в том числе - в лице России.
«Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. Когда складывалась эта система так называемой глобализации, мы помним, здесь наверняка люди помнят, о чём тогда говорилось: все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открытые, нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идеям мирового развития. Как только появились конкуренты – хлоп, и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать – и всё. Вот вам все принципы.
Сегодня уже пошли дальше. Их усилиями перечёркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности. Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой – чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с «Северными потоками»
. Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», - сказал Путин.
Россия будет настаивать на своем участии во всестороннем и прозрачном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не позволит «замести под ковер» правду о произошедшем
. Об этом в декабре 2022 года сообщило ТАСС со ссылкой на опубликованное письменное заявление посольства РФ в Вашингтоне.
«Обратили внимание на расследование издания The Washington Post теракта на международных газовых магистралях “Северного потока”. Так, журналисты — в отличие от местных властей, “внезапно” отказавшихся от мегафонной дипломатии и спекуляций в излюбленном стиле highly likely (с высокой долей вероятности — прим. ТАСС), — пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру. Не можем не приветствовать такое стремление», — отметили российские дипломаты.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично руководил операцией по подрыву «Северных потоков»
, в которой принимала участие небольшая группа водолазов. Об этом со ссылкой на источники в разведке Нидерландов в июне 2023 года сообщило издание Politico.