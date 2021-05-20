Другие материалы
-
Другое
22.05.2021, 09:36
Арсен Захарян не полетит со сборной России в Австрию из-за болезни
22 мая. Mossovetinfo.ru – Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не полетел со сборной России на сбор в Австрию, где команда будет готовиться к чемпионату Европы. Об этом сообщает пресс-служба национальн...
-
Другое
20.05.2021, 17:10
Иностранные болельщики с билетом на матч чемпионата Европы смогут въехать в Россию без визы
20 мая. Mossovetinfo.ru — Иностранным болельщикам не понадобиться получать визу для того, чтобы въехать в Россию на матчи чемпионата Европы, сообщается в официальном микроблоге оргкомитета чемпионата ...
-
Другое
20.05.2021, 06:21
«Бостон», обыграв «Вашингтон», вышел вперёд в серии Кубка Стэнли
20 мая, Mossovetinfo.ru - В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме «Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел вперёд в серии Кубка Стэнли. Встреча, прошедша...