Арсен Захарян не полетит со сборной России в Австрию из-за болезни

22 мая. Mossovetinfo.ru – Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не полетел со сборной России на сбор в Австрию, где команда будет готовиться к чемпионату Европы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.



У футболиста появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. В связи с этим он останется в Москве. Если в ближайшие дни состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде в Австрии.



Сборная России по футболу стартует на чемпионате Европы 12 июня матчем в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. Российская команда также сыграет на групповом этапе со сборными Финляндии и Дании. Окончательный состав на чемпионат Европы главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет после сбора в Австрии.