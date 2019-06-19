19 июня. Mossovetinfo.ru – Более 150 музыкальных коллективов выступят на юбилейном, 20-м фестивале «Нашествие», сообщила в интервью РИА Новости гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.
Киселева сообщила, что на фестивале выступят такие известные коллективы и исполнители, как «Ленинград», «Сплин», «Муммий Тролль», ДДТ, Би-2, «Чиж», Диана Арбенина, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов и другие. Сообщается, что многие исполнители специально к 20-летию фестиваля подготовили специальные сеты.
По словам Киселевой, к юбилею организаторы сумели воссоздать видеосъемки со всех прошедших за 20 лет фестивалей. Зрители смогут увидеть и дебюты сегодняшних звезд фестиваля, и последние выступления уже ушедших или закончивших карьеру исполнителей, и постоянных зрителей.
Фестиваль пройдет в Тверской области с 19 по 21 июля. Выступления будут проходить на трех площадках: на Главной сцене и на сценах «Ультра» и «Наше 2.0».
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