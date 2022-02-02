Более 800 млн рублей похищено при оказании услуг доступа к интернету в «Сапсанах» - прокуратура

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Из средств, выделенных ОАО «РЖД» для оказания услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» похищено более 800 млн руб., сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



В ходе проверки в сфере защиты прав потребителей по предоставлению услуг использования сети интернет в скоростных поездах «Сапсан», проведенной Северной транспортной прокуратурой, было установлено, что что в рамках договоров на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» на общую сумму более 1,5 млрд руб., было похищено 800 млн рублей путем неправомерного включения в затраты оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. Возбуждено уголовное дело.



25 января Московская межрегиональная транспортная прокуратура также сообщала, что после вмешательства транспортной прокуратуры услуга подключения к сети Интернет в поездах Сапсан для пассажиров предоставляется бесплатно.



Как показала проверка прокуратуры, стоимость услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi в скоростных поездах «Сапсан» сообщением Москва – Санкт-Петербург была включена в стоимость билета. При этом перевозчиком не обеспечена возможность бесперебойного пользования данной услугой, пассажир не информировался об этом. Кроме того, у пассажира отсутствовала возможность отказа от данной услуги.



Пассажиру на электронную почту вместе с билетом дополнительно будет направляться бланк с указанием набора гарантированных услуг, входящих в стоимость билета.