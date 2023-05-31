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Лента новостей

01 Июня

14:33 Другое Бортников заявил о беспрецедентных вызовах и угрозах для СНГ

10:33 В мире 700 военных НАТО выдвинулись в Косово — Столтенбер

08:21 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд

08:00 Власть С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации

31 Мая

19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

14:57 В мире Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах

14:34 Общество Роскачество назвало лучшее в России эскимо

14:16 Происшествия Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков

12:54 Другое Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». - Минобороны

12:28 Происшествия В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар

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Актуальные материалы

19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

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