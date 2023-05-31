14:33 Другое Бортников заявил о беспрецедентных вызовах и угрозах для СНГ
10:33 В мире 700 военных НАТО выдвинулись в Косово — Столтенбер
08:21 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд
08:00 Власть С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации31 Мая
19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений
14:57 В мире Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах
14:34 Общество Роскачество назвало лучшее в России эскимо
14:16 Происшествия Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков
12:54 Другое Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». - Минобороны
12:28 Происшествия В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар
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В Минске проходит 52-е заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ
Выдвижение военных в Косово не означает отказа от мирного урегулирования конфликта в регионе — Столтенбер
Также увеличен штраф за проезд по чужой льготной карте
Заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг, уточняли в ведомстве
Дептранс, ЦООД рекомендуют строить маршрут заранее с учетом перекрытий - инфогрфика
Также Трамп намерен начать активную борьбу с родильным туризмом
Роскачество признало 15% исследованного эскимо фальсификатом
Используя свое служебное положение осуществил более 400 почтовых отправлений с наркотическими средствами
Корабль был построен в Польше для ВМФ СССР
Причины и обстоятельства произошедшего уточняется - несколько человек осматривают медики
Сербская армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии - Минобороны
Соединенным Штатам известна причина, по которой китайско-американский военный диалог сталкивается с трудностями - Мао Нин
19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений
09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны
17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП
09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»
13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам