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Другое     20.05.2021 06:21

«Бостон», обыграв «Вашингтон», вышел вперёд в серии Кубка Стэнли

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Теги:  Овечкин  Бостон  Вашингтон 

20 мая, Mossovetinfo.ru - В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме «Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел вперёд в серии Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 3:2.

Капитан столичного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в заокеанской карьере.

Четвертый матч пройдет в Бостоне 22 мая.

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Теги: 
Овечкин  Бостон  Вашингтон 

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