«Бостон», обыграв «Вашингтон», вышел вперёд в серии Кубка Стэнли

20 мая, Mossovetinfo.ru - В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме «Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел вперёд в серии Кубка Стэнли.



Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 3:2.



Капитан столичного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в заокеанской карьере.



Четвертый матч пройдет в Бостоне 22 мая.