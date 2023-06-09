 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     20.06.2023 09:10

C 19 по 30 июня 2023 года в России запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туруслуг

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  туризм  права  горячая линия  Роспотребнадзор 

20 июня — Mossovetinfo.ru — В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, посвященную вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом, — сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Российские туристы смогут задать вопросы о туристических услугах на горячей линии, получить разъяснение, каким комплексом прав обладают туристы и как можно правильно составить претензию и добиться исполнения положений договора об оказании услуг, если ваши права нарушены.

"Граждан также проконсультируют по вопросам инфекционных угроз, актуальных в зарубежных странах, проинформируют о профилактических прививках, необходимых при посещении отдельных территорий", — также отметили в ведомстве.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43, телефоны региональных горячих линий, информация о режиме работы доступна на сайтах управлений Роспотребнадзора.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
туризм  права  горячая линия  Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:10 Другое C 19 по 30 июня 2023 года в России запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туруслуг

08:53 Мнения ВЦИОМ: россияне считают, что старость наступает в 63 года

08:31 Город (Москва и область) С 2016 года в столице выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

19:07 Происшествия Биткойны на 1,6 млрд рублей изъяты судом у экс начальника следователей Тверского района Москвы Тамбиева

18:44 Город (Москва и область) На Таганско-Краснопресненской линии интервалы увеличены из-за человека на путях

Актуальные материалы

15:38 Город (Москва и область) Будут закрыты несколько участков на МКАД ночью, с 01:00 до 05:00, с 18 до 21 июня - схема

09:54 Общество До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева

12:46 Город (Москва и область) Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru