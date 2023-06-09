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20.06.2023, 09:10
C 19 по 30 июня 2023 года в России запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туруслуг
20 июня — Mossovetinfo.ru — В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, посв...
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Другое
10.06.2023, 09:51
Найдены и спасены четверо малолетних детей спустя 40 дней после авиакрушения в джунглях Колумбии
10 июня — Mossovetinfo.ru — Найдены и спасены четверо малолетних детей спустя 40 дней после авиакрушения в джунглях К...
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Другое
09.06.2023, 12:35
Высокие цены на продовольствие и энергоносители ввергли экономику еврозоны в умеренную рецессию — Евростат
9 июня — Mossovetinfo.ru — Еврозона, состоящая из 20 стран, находилась в состоянии умеренной рецессии в начале этого г...