C 19 по 30 июня 2023 года в России запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туруслуг

20 июня — Mossovetinfo.ru — В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, посвященную вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом, — сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.



Российские туристы смогут задать вопросы о туристических услугах на горячей линии, получить разъяснение, каким комплексом прав обладают туристы и как можно правильно составить претензию и добиться исполнения положений договора об оказании услуг, если ваши права нарушены.



"Граждан также проконсультируют по вопросам инфекционных угроз, актуальных в зарубежных странах, проинформируют о профилактических прививках, необходимых при посещении отдельных территорий", — также отметили в ведомстве.



Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43, телефоны региональных горячих линий, информация о режиме работы доступна на сайтах управлений Роспотребнадзора.