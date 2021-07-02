Черчесов не собирается покидать пост главного тренера сборной

2 июля. Mossovetinfo.ru - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не собирается покидать свой пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.



Черчесов заявил, что считает должность главного тренера сборной государственной должностью, а свое назначение считает заданием, которое он выполняет как «солдат своей страны».



«Импульсивных и эмоциональных решений я не должен принимать. Чтобы к чему-то прийти, надо всем успокоиться и выдохнуть. А вопрос отставки мы спокойно по-деловому решим. Детального разбора Евро с моим непосредственным руководителем не было, мы сядем и все решим», - заявил Черчесов.



Главный тренер сборной России также отметил, что сейчас он думает о том, как сборная будет играть 1 сентября против сборной Хорватии в отборочном матче к чемпионату мира.



Сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы после группового этапа. В трех матчах сборная одержала одну победу (над сборной Финляндии) и потерпела два поражения (от Бельгии и Дании) с общим счетом 2:7.