3 апреля. Mossovetinfo.ru – Главком сухопутных войск, генерал армии Олег Салюков рассказал в интервью газете «Красная звезда», что можно будет увидеть на Параде Победы на Красной площади, который традиционного пройдет 9 мая.
По словам Салюкова, по Красной площади впервые пройдут батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и парадный расчёт кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского. Кроме того, в состав роты Почетного караула впервые включен взвод, состоящий из девушек-военнослужащих.
Кроме того, по красной площади пройдут более 100 единиц военной техники - автомобили, бронетехника, танки, артиллерийские и ракетные системы, системы ПВО, тактические ракетные комплексы. Также в параде примут участие и перспективные образцы вооружений: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг». Увидят зрители и несколько новинок: полноприводные автомобили «LADA» вооруженные пулеметами «Корд» и автовездеходы багги «Чаборз М-3», стоящие на вооружении Росгвардии.
В воздушной части парада примут участие 74 летательных аппарата (в честь 74-летия победы). Над Красной площадью пролетят истребители, штурмовики, фронтовые и стратегические бомбардировщики, самолеты-заправщики, транспортные самолеты, самолеты-ракетоносцы, а также вертолеты нескольких видов.
В настоящее время парадные расчеты тренируются на специальном полигоне по три раза в неделю. С 8 апреля в тренировках начнут принимать участие представители авиации. Тренировки проходят также в 27 российский городах, где также пройдут парады в честь 74-летия Победы.
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