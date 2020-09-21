21 сентября. Mossovetinfo.ru - Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера ФК «Химки» об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Гунько возглавил «Химки» перед началом текущего сезона. В 8 матчах чемпионата страны «Химки» набрали всего 3 очка, не одержали ни одной победы и занимают 15-е место в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата под руководством Гунько, «Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 7:2.
«После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно», - написал Гунько.
Также Гунько выразил благодарность игрокам и тренерскому штабу команды за совместную работу, заявив, что ему было «комфортно и интересно».
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