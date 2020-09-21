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Другое     21.09.2020 12:27

Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера ФК «Химки»

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Теги:  Дмитрий Гунько  футбол  ФК Химки  отставка 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера ФК «Химки» об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Гунько возглавил «Химки» перед началом текущего сезона. В 8 матчах чемпионата страны «Химки» набрали всего 3 очка, не одержали ни одной победы и занимают 15-е место в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата под руководством Гунько, «Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 7:2.

«После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно», - написал Гунько.

Также Гунько выразил благодарность игрокам и тренерскому штабу команды за совместную работу, заявив, что ему было «комфортно и интересно».


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Теги: 
Дмитрий Гунько  футбол  ФК Химки  отставка 

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