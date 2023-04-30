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04.05.2023, 21:42
Доклад разоблачил кибератаки ЦРУ в отношении других стран - Синьхуа
4 мая, Mossovetinfo.ru - Опубликованный в Китае исследовательский доклад о Центральном разведывательном управлении (...
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04.05.2023, 14:32
SpaceX запустила ракету-носитель с 56 спутниками Starlink нового поколения
4 мая. Mossovetinfo.ru - Американская компания SpaceX в четверг 4 мая в 03:31 по местному времени с мыса Канаверал (штат Флор...
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30.04.2023, 16:55
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил черными россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
30 апреля. Mossovetinfo.ru - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь на тай-брейке в четвертой партии одержал победу черным...