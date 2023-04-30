Доклад разоблачил кибератаки ЦРУ в отношении других стран - Синьхуа

4 мая, Mossovetinfo.ru - Опубликованный в Китае исследовательский доклад о Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США разоблачает "империю хакеров", находящуюся под контролем федеральных властей США, сообщает Синьхуа.



"В течение длительного периода ЦРУ тайно организовывало "мирную эволюцию" и "цветные революции" по всему миру, непрерывно проводя шпионскую деятельность, говорится в докладе, совместно опубликованном Государственным центром Китая экстренного реагирования на компьютерные вирусы и китайской компанией "360", специализирующейся в сфере кибербезопасности", - отмечается в сообщении.



Стремительное развитие интернета в этом веке предоставило ЦРУ новые возможности для осуществления диверсионно-подрывной деятельности, а также для создания проблем, - полагают авторы доклада.



В докладе отмечается, что в США разработали программное обеспечение, которое не требует телефонного, кабельного или спутникового подключения и может легко скрываться от любой формы государственного наблюдения - с помощью этих сетевых технологий ЦРУ "спланировало и организовало большое количество цветных революций по всему миру".



Также в документе отмечается, что ЦРУ стоит за организацией цветных революций в Грузии, Киргизии, на Украине, Ближнем Востоке и Тайване и также США пыталось вызвать подобные политические потрясения в Азербайджане, Белоруссии, Иране, Ливане и Мьянме.