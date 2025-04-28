Достигнутые в Стамбуле договоренности в части обмена 1000 на 1000 пленных - выполнены в полном объеме

25 мая — Mossovetinfo.ru — Достигнутые в Стамбуле договоренности в части обмена выполнены в полном объеме, заявил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Об этом сообщается в официальном информационном канале Минобороны России.



Всего в результате обмена из украинского плена возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан.



«Сегодня, 25 мая, с подконтрольной Киеву территории возвращены еще 303 российских военнослужащих. Им оказывается вся необходимая помощь.



Для решения возникающих вопросов, а также всестороннего обеспечения мероприятия задействованы специалисты всех профильных служб Министерства обороны России.



В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь и готовятся к убытию в Россию. Таким образом, в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан.



Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объеме.



Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса.



Отдельно хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за всестороннюю помощь и содействие», – заявил Александр Фомин.



В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и Россией, результатом которых стала договоренность об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000».

Накануне, в субботу, 24 мая, Россия и Украина в рамках второго этапа масштабного обмена пленными передали друг другу по 307 военнослужащих.



В настоящее время российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. «Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - сообщило накануне Минобороны.