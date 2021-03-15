Два российских футболиста подозреваются в нарушении антидопинговых правил

15 марта. Mossovetinfo.ru – Два российских футболиста подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, соответствующую информацию ФИФА направил в Российский футбольный союз.



Также в нарушении антидопинговых правил подозревается одна российская футболистка.



При этом сообщается, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные.



ФИФА возбудил в отношении указанных футболистов и футболистки дисциплинарные дела. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по данному вопросу и готов оказать футболистам всю необходимую юридическую помощь.