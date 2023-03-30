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Другое     04.04.2023 21:15

Экс-президент США Трамп взят под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена

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Теги:  Трамп  арест  обвинение 

4 апреля - Mossovetinfo.ru - Экс-президент США Дональд Трамп взят под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена в Нижнем Манхэттене, - сообщает CNN.

Под стражей в полиции Трамп будет находиться до предъявления ему обвинения, где ему снимут отпечатки пальцев.

Дональд Трамп и его адвокаты отрицают вину и факт преступления.

Ожидается, что предъявление обвинений займет не более часа, после этого Дональд Трамп покинет суд и вернется во Флориду.

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Теги: 
Трамп  арест  обвинение 

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