12 августа. Mossovetinfo.ru – Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение московского «Спартака» после матча с «Сочи» и приняла решение по трем эпизодам, на которые московский клуб обратил внимание.
Эксперты определили, что первый пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно, кроме того, комиссия согласилась с решением судьи наказать игрока «Сочи» Сергея Терехова желтой карточкой на 40-й минуте матча.
При этом, второй пенальти в ворота «Спартака», назначенный на 88-й минуте матча, признан ошибочным. Кроме того, признано ошибочным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве в данном эпизоде. По мнению комиссии, «ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR».
После матча, завершившегося со счетом 2:2, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о том, что снимет команду с чемпионата. В среду, 12 августа, Федун заявил, что команда продолжит выступление в чемпионате, и отметил, что благодаря совместным усилиям судейская система в российском футболе станет более объективной и независимой.
15:07 Другое Эксперты: второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» назначен неверно
14:53 В России Единый номер вызова экстренных служб «112» с 2021 года заработает по всей России
14:07 Общество У Михаила Ефремова диагностирован инсульт - адвокат
13:16 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закроют для пассажиров с 15 по 19 августа
12:43 Другое Федун: «Спартак» продолжает участие в чемпионате России
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции