12 августа. Mossovetinfo.ru – Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение московского «Спартака» после матча с «Сочи» и приняла решение по трем эпизодам, на которые московский клуб обратил внимание.



Эксперты определили, что первый пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно, кроме того, комиссия согласилась с решением судьи наказать игрока «Сочи» Сергея Терехова желтой карточкой на 40-й минуте матча.



При этом, второй пенальти в ворота «Спартака», назначенный на 88-й минуте матча, признан ошибочным. Кроме того, признано ошибочным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве в данном эпизоде. По мнению комиссии, «ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR».



После матча, завершившегося со счетом 2:2, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о том, что снимет команду с чемпионата. В среду, 12 августа, Федун заявил, что команда продолжит выступление в чемпионате, и отметил, что благодаря совместным усилиям судейская система в российском футболе станет более объективной и независимой.